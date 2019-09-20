Американские учёные выявили взаимосвязь между употреблением водопроводной воды и развитием онкологических заболеваний.
Проведённое исследование показало, что канцерогенные химикаты, содержащиеся в воде из-под крана, связаны с развитием рака у ста тысяч пациентов, пивших такую воду.
Люди подвержены воздействию совокупности химикатов, поэтому важно начать анализ комбинированного воздействия нескольких загрязнителей на здоровье человека, — пояснил ведущий автор работы Сидни Эванс в статье, опубликованной на портале Phys.org.
Специалисты выяснили, что наибольшую опасность представляют примеси мышьяка, урана, радия, а также побочные продукты дезинфекции.
Ранее News.ru писал о том, что медики призвали следить за изменениями состояния шеи, так как, например, появление шишки на этой части тела может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания — рака крови.