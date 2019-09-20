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Врачи московской Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Сперанского вылечили девочку, получившую глубокий ожог из-за попавшего на кожу чистящего средства. Кожный покров они полностью восстановили через три недели после случившегося.

Гуляющий с ребёнком взрослый приобрёл в магазине чистящее средство и поставил его в коляску — за спину девочке. Из-за неплотно закрытой крышки жидкость пролилась. Ребёнок получил химический ожог второй-третьей степени...