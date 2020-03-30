https://static.news.ru/photo/0ed57708-725c-11ea-9e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Медики рекомендуют заняться ремонтом, уборкой и другими делами по дому, чтобы после нескольких недель карантина не возникло проблем со здоровьем. Кандидат биологических наук, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Елена Томиловская советует двигаться хотя бы по пять минут каждый час.

Даже в условиях изоляции нужно двигаться, потому что если просто лежать на диване в течение очень долгого времени, это чревато большими нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, — рассказала ТАСС Томиловская.

Ведущий научный сотрудник института, который следит за здоровьем космонавтов, отметила, что уже через две недели «лежачего» образа жизни могут существенно пострадать мышечная и сердечно-сосудистая системы. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранять позитивный настрой, нужно ежедневно выполнять хотя бы простые физические упражнения, заниматься йогой, тренироваться на беговой дорожке или велотренажере.

Нельзя сидеть или лежать большую часть дня. Хотя бы по 5 минут каждый час необходимо двигаться, например, походить из комнаты в комнату, — советует медик.

При этом нужно не забывать проветривать помещение и делать влажную уборку. Особенно внимательно к режиму двигательной активности в условиях изоляции следует относиться пожилым людям.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.