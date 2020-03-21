https://static.news.ru/photo/195c5aa8-6c52-11ea-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/Global Look Press

Французские медики начали выяснять, эффективен ли препарат «Хлорохин», используемый для лечения малярии, против коронавируса. На тестирование этого лекарства уйдёт около двух недель.

Мы делаем всё, чтобы определить, эффективно ли это. Если эффективно, то пациенты во Франции немедленно получат доступ к этому лекарству. У нас будут подробные результаты исследований в течение ближайших 15 дней, — сказал в эфире французского телевидения министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заболевших коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. Число случаев заражения в России выросло с 306 до 367 за последние сутки.

О разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулин (H-IG) от коронавируса.

Препарат от коронавируса на людях уже тестируют в США. Россия же приступила к испытаниям вакцины на животных. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что применять её можно будет уже в четвёртом квартале 2020 года. Тем временем в Норвегии людей, заражённых коронавирусом, будут в экспериментальном порядке пытаться лечить с помощью лекарств от малярии и от вируса Эбола, писал NEWS.ru.