Московские власти установили всех, с кем могли контактировать пятеро заразившихся коронавирусом. Новые случаи инфицирования подтверждены 13 марта.
Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице, — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативны штаб по профилактике COVID-19.
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом в России 13 марта увеличилось с 34 до 45. Только в Москве 13 тысяч человек находятся на самоизоляции из-за болезни.
Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинстве стран мира коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.
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