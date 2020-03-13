https://static.news.ru/photo/536474f8-6534-11ea-af5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти установили всех, с кем могли контактировать пятеро заразившихся коронавирусом. Новые случаи инфицирования подтверждены 13 марта.

Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице, — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативны штаб по профилактике COVID-19.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом в России 13 марта увеличилось с 34 до 45. Только в Москве 13 тысяч человек находятся на самоизоляции из-за болезни.

Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинстве стран мира коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.