https://static.news.ru/photo/49bafd2a-646a-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Власти китайской провинции Хубей, являющейся очагом эпидемии коронавирусной инфекции, удалили доклад о том, что COVID-19 теоретически способен поражать мужскую репродуктивную систему.

На сайте правительства провинции 12 марта был размещён доклад, составленный группой экспертов центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи из города Ухань. В нём говорилось, что COVID-19 генетически схож с коронавирусом, вызывающим SARS (атипичную пневмонию), и потому может привести к расстройству иммунного гомеостаза в мужских половых железах, что, в свою очередь, способно снизить количество сперматозоидов и спровоцировать бесплодие.

Именно поэтому врачи рекомендовали мужчинам, особенно тем, кто планирует заводить детей, после выздоровления пройти необходимое обследование, передаёт РИА Новости.

Издание уточняет, что сейчас в поиске на сайте ссылка на публикацию по-прежнему имеется, но при попытке открыть её появляется сообщение об ошибке и о том, что страница была удалена.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.