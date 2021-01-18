Власти РФ рассчитывают, что прививку от COVID-19 сделают 68,6 млн россиян

https://static.news.ru/photo/2c001652-5984-11eb-ba3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения России, или 68,6 млн человек, — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Ранее NEWS.ru писал, что Голикова призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID. Об этом свидетельствует крайне незначительное число зарегистрированных случаев повторного заражения коронавирусом.

Согласно последним данным федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания, с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели почти 3 млн россиян. За последние сутки число заразившихся выросло на 22 857 человек.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».