Власти рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) оценил возможную стоимость оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом на второе полугодие 2021 года в сумму чуть более 111 млрд рублей. Эта сумма основана на прогнозе Минздрава о возможном выявлении 3,9 млн случаев заражения, при этом госпитализация может потребоваться только 784 тысячам потенциальных больных. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты об исполнении бюджета фонда за первое полугодие 2021 года.

Счётная палата отмечает , что во втором полугодии на оказание медпомощи застрахованным россиянам потребуется 65,4 млрд рублей, ещё почти 60 млрд рублей уйдёт на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и так далее.

По данным экспертов, Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, рассчитывая прогноз «с запасом» и закладывая в бюджет деньги в случае реализации «пессимистичного» сценария. О его возможности говорит общий подъём респираторных инфекций и мутация коронавируса.

За первое полугодие ФОМС потратил на оказание помощи больным коронавирусом 218 млрд рублей, большая их часть была израсходована на предоставление помощи в условиях стационара. С начала года было госпитализировано 1,5 млн больных с коронавирусом, или 15,6% от общего числа госпитализаций (9,6 млн).

При этом средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тыс. рублей против 41,5 тыс. рублей при госпитализации больного неинфекционным заболеванием. В прошлом году стоимость лечения одного пациента с коронавирусом оценивалась в 115 тыс. рублей, при этом на 2,1 млн госпитализаций больных COVID-19 было потрачено более 245 млрд рублей. По словам экспертов, повышение стоимости госпитализации может быть обусловлено как инфляцией, так и появлением в России нового штамма коронавируса.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что во время пандемии обращение за неотложной помощью стало популярным, хотя в большинстве случаев вызов скорой помощи к больному с COVID не оправдан. По его словам, чаще всего врач, приезжая к заразившемуся коронавирусом, «просто даёт таблетку», и на этом оказание экстренной помощи оканчивается. При этом создаётся риск того, что скорая помощь не успеет доехать до человека, который страдает более тяжёлым заболеванием.