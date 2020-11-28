Власти Подмосковья не планируют приостанавливать плановую медпомощь

https://static.news.ru/photo/8536a546-320c-11eb-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московский области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на оказание плановой медицинской помощи жителям региона.

Весной мы приостановили плановую (медицинскую) помощь. У нас не было коек — и мы все приостановили: сердце, онкологию. Это плохо, — приводит слова главы Подмосковья РИА Новости.

Он отметил, что к осени в регионе были добавлены около 19 тысяч больничных коек для госпитализированных с COVID-19. Это позволит не допустить приостановок по оказанию плановой медицинской помощи пациентам без диагноза «коронавирус».

Ранее губернатор оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Согласно его данным, они составят 60 млрд рублей. В эту сумму войдут «выплаты, койки, кислород, лекарства». Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности.

Как писал NEWS.ru, что число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии к 29 ноября превысило 62 млн. Жертвами COVID-19 по всему миру стали 1 449 709 человек.