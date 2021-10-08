Власти Петербурга допустили ужесточение антиковидных мер

Дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса для пожилых жителей Санкт-Петербурга могут быть введены в случае низких темпов вакцинации в этой возрастной категории. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что в целом по темпам прививочной кампании город находится на третьем месте. По состоянию на начало октября на 100 тысяч жителей приходился 221 вакцинированный, передаёт РИА Новости.

Но надо сказать, что такой темп всё-таки нас не удовлетворяет, прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей, — сказал Лисовец.

Он выразил надежду, что возрастные граждане осознают необходимость в вакцинации. В противном случае, по словам чиновника, нельзя исключить введения ограничительных мер.

Ранее власти Челябинской, Саратовской, Новгородской, Вологодской, Воронежской, Свердловской областей и ЯНАО объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, которые, как правило, заняты в сферах, требующих взаимодействия с людьми.

Одновременно в ряде регионов создают зоны, свободные от коронавируса (COVID-free), куда будут допущены лица, привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев.