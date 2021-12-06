Власти назвали число привившихся от COVID москвичей

За год в Москве от коронавирусной инфекции вакцинировались 5,7 млн человек, более 680 тысяч граждан прошли ревакцинацию, сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова, передаёт «Интерфакс». Она отметила, что хотя бы один компонент вакцины получили 1,4 млн москвичей старше 60 лет. По словам заммэра, на базе городских поликлиник Москвы развёрнуто 100 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.

За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 миллиона человек и свыше 680 тысяч — прошли повторную вакцинацию. Ещё раз призываю всех, особенно людей из группы риска, позаботиться о своём здоровье и сделать прививку, — сказала Ракова.

Она добавила, что приоритетной задачей является вакцинация пожилых людей, поэтому процедура была проведена среди постояльцев и сотрудников домов престарелых, там оба компонента препарата от коронавируса получили 98% допущенных к вакцинации. По данным заммэра, всего в столице хотя бы одним компонентом вакцины привились 1,4 млн граждан старше 60 лет.

Ракова подчеркнула, что Москва стала первым городом в мире, который начал бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас на базе городских поликлиник развёрнуто 100 прививочных пунктов.

Выездные бригады продолжают работу в самых популярных у москвичей местах, врачи поликлиник ежедневно без перерывов и выходных принимают на первичную или повторную вакцинацию по предварительной записи, — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российскими препаратами от коронавируса привились около 200 млн человек во всём мире. Он также заявил, что данные разных стран подтверждают высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин. По словам главы государства, российские власти при решении задачи вакцинации от COVID-19 стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения.