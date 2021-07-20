Власти Москвы уточнили, кто сможет привиться «ЭпиВакКороной»

В Москву поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объёме, необходимом для вакцинации тех, кто ранее привился первым компонентом этого препарата. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Полученный объём [вакцины] полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о доступности «ЭпиВакКороны» в столичных прививочных пунктах, которая распространяется СМИ, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» направил в различные регионы России 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Из них 40,4 тысячи доз — в Москву. В столице препарат закончился 1 июля, и с тех пор вакцинация им была приостановлена.

Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член опергруппы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых заявил, что преимущества вакцины «ЭпиВакКорона» состоят в безопасности, отсутствии побочных эффектов, простоте производства и транспортировки.