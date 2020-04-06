Власти Москвы рассказали, кто может лечиться от коронавируса дома

https://static.news.ru/photo/77a1c9d8-77ef-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-мэр по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова разъяснила, при каких условиях заразившийся COVID-19 может остаться для лечения дома.

По словам Раковой, к такой категории граждан относятся те заболевшие, у кого температура не превышает 38,5 градуса, у них также должен быть определённый уровень частоты дыхания и насыщения крови кислородом (сатурация).

Соответствующие приборы, проверяющие все эти показатели, у скорой помощи в наличии есть всегда, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ракова также отметила, что, как правило, госпитализируют пациентов с хроническими заболеваниями либо если они старше 65 лет.

По словам заммэра, при первых признаках заболевания не стоит сразу звонить в скорую помощь, лучше вызвать врача на дом.

К вам обязательно придёт врач и окажет вам всю необходимую помощь, в том числе возьмёт мазок на коронавирус, — добавила Ракова.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявили 954 случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.