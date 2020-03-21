https://static.news.ru/photo/841841d2-6b84-11ea-9f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большое скопление машин скорой помощи возле инфекционной клинической больницы № 2 связано с выпиской пациентов. Так в пресс-службе департамента здравоохранения отреагировали на распространившееся в Сети видео.

Машины скорой помощи, которые можно увидеть на видео, опубликованном в Telegram-канале Baza, действительно находились рядом со зданием больницы. Вчера в больнице была большая выписка, поэтому поток пациентов был направлен именно в этот стационар, — пояснили в департаменте РИА Новости.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 250.

Ранее NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Кабардино-Балкарской Республике. Их выявили у местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Больные госпитализированы в состоянии средней тяжести, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали.