Власти Крыма ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В первую очередь привиться надлежит сотрудникам, работа которых предполагает взаимодействие с большим количеством людей. Соответствующее постановление врио главного государственного санитарного врача опубликовано на сайте Роспотребнадзора полуострова.

В документе говорится , что в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Крыму руководителям организаций надлежит обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Первый компонент они должны получить до 15 ноября, а второй — до 20 декабря 2021 года.

Кроме людей, занятых в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты, вакцинироваться должны работники торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, сферы красоты, общественного транспорта, включая такси, ЖКХ, бытовых услуг.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Иркутской области. Привиться должны некоторые категории работников, а также люди старше 60 лет и студенты. Данная мера вводится в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе.