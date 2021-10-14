Власти Красноярского края увеличили охват вакцинацией работающего населения

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горячева, ряд организаций должен вакцинировать от коронавируса 80% сотрудников до 15 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. В предыдущем постановлении, опубликованном в июле, речь шла о 60% работников. Их надлежало привить к 15 сентября.

Подписаны изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым к 15.12.2021 охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80% от общей численности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уточнены действия работодателя в отношении сотрудников, не имеющих противопоказаний и не прошедших вакцинацию к установленному сроку. Их надлежит отстранить от работы или перевести на дистанционный формат.

Действие постановления по-прежнему распространяется на граждан, которые в процессе работы взаимодействуют с большим количеством людей, а также на трудящихся вахтовым методом, постоянно проживающих в социальных учреждениях, госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

Ранее Минздрав обновил перечень временных рекомендаций о вакцинации взрослого населения от коронавируса. По новым данным, причиной для медицинского отвода больше не является беременность. Освобождение от прививки могут получить кормящие грудью матери, а также люди, страдающие тяжёлыми аллергиями и гиперчувствительные к компонентам вакцины. Прививка не делается в момент обострения хронических заболеваний или острых форм болезней.