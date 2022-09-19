Владимиру Познеру пришел отрицательный тест на ковид

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Телеведущий и журналист Владимир Познер подтвердил, что ему пришел отрицательный тест на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Познера. Отмечается, что телеведущий чувствует себя хорошо и сейчас находится дома.

Да, действительно, отрицательный тест. Чувствую себя замечательно, я нахожусь дома, — сказал Познер.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru опроверг сообщение о том, что он был госпитализирован в одну из московских больниц с COVID-19. По его словам, ничем подобным он не болеет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Познер якобы впервые заразился коронавирусом с начала пандемии. Утверждалось, что у журналиста накануне были кашель, головная боль и общая слабость, температура, в связи с чем он вызвал скорую помощь и был доставлен в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.

Накануне Mash заявил о госпитализации с коронавирусом известного российского телеведущего Вадима Верника. По данным источника, тот пытался самостоятельно бороться с температурой и кашлем, но из-за проблем с сердцем его самочувствие ухудшилось. Верник также является главредом журнала «ОК» и заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.