https://static.news.ru/photo/f16c12ea-6080-11ea-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появилась плашка, ведущая на статью с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике коронавируса.

Плашка доступна только пользователям из России. Также статью можно найти в поиске по слову «коронавирус».

В частности, в материале говорится о том, что такое коронавирусы, о способах передачи заболевания и об известных мифах о них.

Как ранее писал NEWS.ru, здание гостиницы, обрушившейся в Китае, использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.