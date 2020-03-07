В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появилась плашка, ведущая на статью с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике коронавируса.
Плашка доступна только пользователям из России. Также статью можно найти в поиске по слову «коронавирус».
В частности, в материале говорится о том, что такое коронавирусы, о способах передачи заболевания и об известных мифах о них.
Как ранее писал NEWS.ru, здание гостиницы, обрушившейся в Китае, использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.
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