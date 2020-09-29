Витамины не спасут: учёные назвали средство профилактики рака ЖКТ

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Учёные назвали мифом заявления о том, что приём мультивитаминов, витамина С, Е, β-каротина или селена снижает риск появления рака кишечника. Они не нашли подтверждений подобным утверждениям, которые бытуют в обществе. То же самое можно сказать о чесноке, луке, кофе и рыбе.

В ходе исследования учёные проанализировали , как различные продукты, а также микроэлементы влияют на развитие рака. Они просмотрели все исследования, опубликованные на французском или английском языках в период с сентября 1980 года по июнь 2019-го.

Результаты такого мониторинга показали, что люди, принимавшие не менее 255 миллиграммов магния в сутки, были в меньшей степени (на 23%) подвержены риску развития рака кишечника по сравнению с теми, кто принимал низкие дозы или не принимал магний вовсе.

Регулярный прием фолиевой кислоты снижал риск развития онкологии на 12–15%. Также специалисты выяснили, что наличие молочных продуктов в рационе питания связано со снижением риска развития рака кишечника на 13–19%. Особую роль в профилактике рака играла клетчатка: она снижала вероятность онкозаболевания на 22–43%. В исследовании говорится, что употребление 100 грамм фруктов или овощей в день также уменьшает риск онкологии на 52%, сообщает «Ридус».

При этом употребление алкоголя было связано со значительно повышенным риском развития онкологии. Однако исследователи предупреждают, что уровень обоснованности выводов в большинстве случаев низкий из-за значительных различий в дизайне исследований, количестве их участников и других обстоятельств.

Ранее британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота. Около 70% пациентов, которым впоследствии поставили такой диагноз, сначала пришли к врачу из-за таких симптомов, писал NEWS.ru.