Витамины для женщин: как выбрать лучшие для своего организма

Витамины для женщин помогают дамам поддерживать свою энергичность, молодость, красоту. Благодаря им руки становятся ухоженными, волосы густыми и крепкими, а кожа гладкой. Эти признаки очевидны окружающим, поэтому каждая любящая себя женщина стремится выглядеть привлекательно не только с помощью внешних инструментов, в частности косметических средств, но и с помощью женских витаминов . Кроме того, с их помощью улучшаются внутренние процессы в организме.

Необходимые витамины для женского организма: классификация по возрасту

Для каждого возраста подходит своя группа женских витаминов, благодаря которым ускоряется обмен веществ, замедляются процессы старения, укрепляется нервная система, защищаясь от перегрузок. Рассмотрим эти группы по возрастам.

Лучшие витамины для женщин до 30 лет

До 30 лет организм работает как часы — быстрый метаболизм, гладкая и упругая кожа, крепкие волосы, ногти, сохранение энергии к концу дня. Поэтому обнаружить дефицит нутриентов бывает сложно. Однако на этом этапе жизни необходима поддержка репродуктивной функции, в то время как женщина ведёт активный образ жизни, совмещая работу, спорт, хобби и увлечения.

Витамины для женского здоровья pixabay.com

Организму нужно получать вещества, необходимые для полноценной поддержки здоровья, такие как:

Нужен для нормального функционирования яичников, защиты слизистых оболочек, улучшения механизма регенерации кожи;

В эту группу входят 8 элементов — В1, В2, В3 (или РР), В5, В6, В7, В9, В12. Они необходимы для улучшения обмена веществ, выработки жизненной энергии, укрепления иммунитета, укрепления нервной системы и прочее;

Укрепляет иммунитет, поддерживает функционирование соединительной, а также костной ткани, обладает антиоксидантными свойствами;

С его помощью усваивается кальций, снижается риск возникновения некоторых заболеваний ( сахарный диабет , ожирение, болезни сердца и сосудов), а также воспалительных процессов;

Витамин Е для женщин необходим.

Имеет антиоксидантные свойства, замедляет процесс старения, помогает вырабатываться гормону эстроген , предупреждает появление новообразований;

Также в рацион должны быть включены цинк, магний, железо, йод.

Лучшие витамины для женщин pixabay.com

Витамины для женщин после 30 лет

В этом возрасте наступает время гормональных и физиологических изменений . Организм многих женщин к этому времени истощён по ряду причин (карьера, воспитание детей, быт). Появляются признаки хронической усталости, головная боль становится частым спутником, качество кожи, волос и ногтей ухудшается.

Витамины, необходимые для женщин после 30:

Витамин D + кальций — обязательно нужно принимать их вместе, чтобы кальций усваивался. Кости, зубы и ногти станут крепче, а менструация менее болезненной;

Витамины Е и А для женщин после 30 нужны для восстановления и поддержания естественной красоты волос, ногтей, полноценной работы яичников, регулирования гормонального цикла;

Группа В — элементы этой группы не дадут организму уставать, а также перегружаться нервной системе. Повышают влечение к партнёру, уравновешивают психоэмоциональное состояние;

Витамин С для женского организма необходим для повышения иммунитета и сопротивления инфекциям;

Цинк — необходим для повышения концентрации внимания, укрепления памяти, стабилизации нервной системы;

— необходим для повышения концентрации внимания, укрепления памяти, стабилизации нервной системы; Лецитин — помогает вырабатываться женским половым гормонам, выводит из организма токсины;

— помогает вырабатываться женским половым гормонам, выводит из организма токсины; Йод — обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы, облегчает предменструальный синдром, предупреждает онкологические заболевания;

Омега-3 — нужен для стабилизации гормонального фона, устранения воспалительных процессов. Поддерживает работу сердца и сосудов;

Железо — снабжает клетки кислородом, способствует выработке гемоглобина, предотвращает анемию.

Основные витамины для женского здоровья после 30 лет — А, В и Е. Нехватка витамина А проявляется в появлении сухой и грубой кожи, трещин на пятках, выпадении волос и потере их природного блеска.

Витамины для женщин для волос unsplash.com

Дефицит витаминов группы В для женщин — появление перхоти и повышении жирности волос, темнеют веки, образуются трещины на губах, кожа становится сухой. Фолиевая кислота (В9) необходима для зачатия и вынашивания плода. При нехватке пиридоксина (В6) возникают боли перед менструацией, повышается нервозность.

Отдельно стоит сказать о значении витамина В12: для чего нужен женскому организму. Это важный элемент для здоровья надпочечников, когнитивных функций, многочисленных метаболических функций, производства ферментов, синтеза ДНК, гормонального баланса и прочих процессов.

Польза витамина Е для женщин этого возраста: без него ухудшается кровоснабжение, могут появляться красные пятна на лице, повышается нервное напряжение.

Витамины для женщин после 40

Для этого возраста характерно снижение деятельности яичников, постепенное угасание детородной функции, замедление обменных процессов, появление лишнего веса. Может ухудшаться зрение, менструальный цикл даёт сбои, кожа теряет эластичность. Для женщин после 40 важно не только принимать витамины, но и следить за питанием, за количеством употребляемых продуктов, заниматься спортом.

Витамины для женщин после 30 pixabay.com

Для замедления старения, укрепления капилляров, улучшения кровоснабжения и полноценного поддержания организма в момент перестройки лучшие витамины для женщин — это ретинол (А), аскорбиновая кислота ©, цианокобаламин (В12), холекальциферол (D), омега-3, витамин К, витамин Е, бор, кальций, магний, железо.

Витамины для женщин после 50

К этому возрасту происходит истончение тканей, повышается их ломкость, что является предпосылкой для возникновения остеопороза. Ежедневно необходимо употреблять кисломолочную продукцию с содержанием кальция и фосфора. Также необходимы натуральные растительные комплексные средства — фитоэстрогены, чтобы сгладить проявления в климактерическом периоде.

Витамины для женщин после 50 в совокупности с фитоэстрогенами будут способствовать поддержанию гормонального баланса, предотвращать или замедлять появление пигментации на коже, помогут держать вес в норме. Кожа станет более упругой и эластичной, ускорится обмен веществ, повысится иммунитет и уровень энергии.

Витамины для женщин после 50 pexels.com

Витамины для женщин: какие полезны для волос

Витамины для женщин для волос необходимы, чтобы питать луковицы, насыщать их кислородом. При правильном уходе и достатке нужных микроэлементов в организме локоны становятся здоровыми, волосы не ломаются и не выпадают. Список нутриентов для красоты волос:

Рибофлавин (В2);

Никотиновая кислота (В3, РР);

Пантотеновая кислота (В5);

Пантенол;

Пиридоксин (В6);

Биотин (Н);

Фолиевая кислота (В9);

(В9); Аскорбиновая кислота;

Ретинол (А);

Токоферол (Е);

Витамин F.