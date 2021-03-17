Витамин D с начала пандемии стали замерять в два раза чаще

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Лаборатории в России зафиксировали увеличившийся спрос на анализ уровня витамина D в организме. В некоторых организациях россияне стали заказывать этот анализ на 60% чаще, где-то даже вдвое чаще.

Об этом «Известиям» сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Эксперты и сотрудники медицинских учреждений подтвердили интерес россиян к этому виду тестирования.

В 2020 году, по словам главного специалиста по лабораторной диагностике группы компаний «Медси» Ольги Калачёвой, специалисты провели 28,6 тысячи подобных анализов, что 60% больше, чем в 2019 году.

Это связано с информацией, тиражируемой СМИ и научными изданиями о том, что витамин D, цинк и другие вещества формируют устойчивость организма к респираторным инфекциям. Некоторые учёные утверждают, что у людей с хорошим уровнем витамина D риск заболевания и тяжёлого течения COVID-19 был ниже.

Ранее NEWS.ru писал, что терапевт перечислил опасности передозировки витамина D и омега-3. Во время пандемии многие россияне, начитавшись о пользе витамина D и омега-3, стали бесконтрольно скупать и пить их, не уточнив у лечащего врача допустимые дозировки. Врач объяснил, почему так делать не стоит.