МЧС Карелии провело масштабные учения по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По легенде учений, больной прибыл на автовокзал Петрозаводска из соседней Финляндии. Помимо сотрудников МЧС в мероприятиях были задействованы специалисты Роспотребнадзора, врачи центра медицины катастроф и республиканской инфекционной больницы.