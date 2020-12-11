Вирусологи развеяли опасный миф о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/0b65f436-3bf0-11eb-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вопреки распространённой точке зрения, курение ухудшает состояние больного коронавирусной инфекцией, а не улучшает. Об этом рассказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

Курение ухудшает состояние больных коронавирусом. Накоплен огромный опыт, подтверждающий это, — приводит URA.RU слова специалиста.

Бутенко отметил, что особый вред органам больного COVID наносят смолистые вещества, оседающие в лёгких.

По его словам, миф о положительном влиянии курения на состояние заразившегося коронавирусом распространяется с самого начала пандемии. При этом данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергают эту версию.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский подтвердил, что курение может только ухудшить состояние больного.

Курение никогда не приводит ни к чему хорошему, — сказал учёный.

Как сообщал NEWS.ru, академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко опроверг распространённые заблуждения, связанные с коронавирусной инфекцией. Среди них — утверждения некоторых медиков и народные версии о пользе курения для больных COVID, а также о преимуществах лечения чесноком перед вакциной.

В РФ за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина. Также в оперштабе отметили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении был выписан 26 171 пациент. Всего с болезнью смогли справиться 2 059 840 россиян.