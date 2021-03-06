Вирусологи рассказали, когда нужно ставить повторные прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/50cd3610-7e80-11eb-8d97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусологи рассказали, что некоторым россиянам может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса, если первое введение вакцины не дало никаких результатов. Профессор, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко отметил, что это сильно зависит от уровня антител в организме человека — для каждого он индивидуален.

Специалист отметил, что пока неизвестно, сколько антитела сохраняются в организме. По его словам, это станет известно в ходе прививочной кампании.

Но не исключено, что придётся делать и три прививки. Как, например, от клещевого энцефалита: они предусматривают две прививки осенью с перерывом в месяц, и третью — весной, перед сезоном заболеваемости энцефалитом, — отметил вирусолог.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал более короткие сроки повторной вакцинации. По его словам, если в организме не выработался необходимый титр антител, то повторную вакцинацию нужно пройти через три недели. Медик подчеркнул, что это не несёт никакой угрозы человеческому организму.

Кроме того, оба специалиста пришли к выводу, что допустимо ставить разные препараты от коронавируса. В частности, «Спутник V» и «КовиВак», последний из которых ещё не вышел на большой рынок, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.