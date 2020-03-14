Нидерландские учёные из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Сейчас они проводят дополнительные исследования.
В дальнейшем вирусологи планируют привлечь крупную фармацевтическую компанию, которая сможет наладить выпуск медпрепарата. Однако перед этим необходимо провести дополнительные тесты и пройти экспертную оценку,
Важно не давать ложной надежды, но открытие многообещающее, — заявил руководитель исследовательской группы Беренд-Ян Бош.
Специалисты полагают, что метод лечения на основе антител может быть разработан намного быстрее, чем вакцина. Главная проблема в том, что он более дорогостоящий.
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