Вирусологи предположили, что в России больше двух случаев «омикрон»-штамма

Роспотребнадзор официально подтвердил наличие «омикрон»-штамма у двух российских граждан, прилетевших в Россию из Южно-Африканской Республики 6 декабря, однако инфекционист Николай Малышев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов считают, что число заражённых может быть больше — от 10–12 до нескольких сотен. Чепурнов объясняет это тем, что самолёты из ЮАР с заболевшими пассажирами прилетали в Россию и раньше, передает РБК.

Безусловно, заражённых «омикрон»-штаммом в России может быть больше чем двое. Более того, это почти наверняка именно так. О числе заражённых «омикрон»-штаммом в России сейчас можно только гадать, речь о десятках, а возможно, и сотнях случаев, — рассказал Чепурнов.

В свою очередь Николай Малышев считает, что всего инфицированы не более 0 человек. Специалист полагает, что эпиднадзор в России работает очень чётко и все случаи выявления COVID-19 детально изучаются. Инфекционист также ссылается на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о преобладании в России «дельта»-штамма.

Заражённых «омикроном», на мой взгляд, может быть не два, но 10–12. Это очень маленький порядок, речь не идёт о тысячах или десятках тысяч, — заявил он.

Ранее сообщалось о заявлении онколога Александра Серякова об особой опасности «омикрона» для онкологических больных. Ученый ссылается на исследования, в которых выявлено, что у 18% онкобольных «омикрон» приводит к смерти.