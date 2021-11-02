Вирусолог заявил об отсутствии способов лечить COVID-19

Методов лечения коронавируса не существует, врачи могут лишь бороться с его симптомами. При этом именно специалисты должны назначать препараты, заразившемуся нельзя выбирать лекарства самостоятельно, сообщил для «Радио 1» вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

Специфического лечения против коронавируса нет, поэтому вся терапия — симптоматическая и поддерживающая, у каждого человека она индивидуальная. Её назначает врач. Если у человека проблемы с сердцем, ему назначают сердечные препараты, если с печенью — печёночные, и так далее, — сказал Шестопалов.

Он дополнительно предостерёг от самостоятельного употребления антибиотиков. А вот выпить аспирин с анальгином при головной боли можно.

Ранее врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID дома. Так, не следует лечиться антибиотиками, поскольку на коронавирус они не действуют.