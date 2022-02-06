Вирусолог заявил, что после «омикрона» коронавирус станет более заразным

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Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил URA.RU, что человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Он рассказал про работу учёных из Бельгии, которые брали пробы тканей умерших от коронавируса людей, чтобы подтвердить гипотезу.

Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к...