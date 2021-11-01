Вирусолог заверил, что новые штаммы COVID не вызовут всплеск заболеваемости

Новые штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» не приведут к всплеску заболеваемости в России. Доминирующий в стране вариант «дельта» более заразен, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачёв. Об этом сообщает «Москва 24».

На данный момент ничего хуже, чем штамм «дельта», не известно. На рост заболеваемости особо эти новые штаммы не повлияют, потому что заболеваемость «дельтой», судя по всему, выше, — сказал Скулачёв.

Он добавил, что вариант «лямбда» обнаружен в Нью-Йорке год назад и не смог стать лидирующим. «Мю» известен с января и тоже не вытеснил «дельту». Вакцина эффективна против всех перечисленных вариантов, считает вирусолог.

Ранее сообщалось, что в России выявили три случая штамма COVID-19 «мю» и один штамма «лямбда».

За последние сутки, по данным федерального оперативного штаба, в стране выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также зафиксировано 1155 новых случаев смерти.