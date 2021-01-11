Вирусолог высказался против лечения COVID-19 радиацией

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что лечение COVID-19 дозами радиации может быть опасно. По его словам, лучше использовать её и ультрафиолет исключительно для дезинфекции.

Ранее учёные из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации могут уничтожать коронавирус, включая мутировавшие разновидности. В Уральском федеральном университете уточнили, что речь идёт о воздействии «мягкого рентгена», также эффективность в уничтожении вируса показали ультрафиолетовые волны.

По словам Альтштейна, рентгеновское излучение в объёмах, способных уничтожить вирус, нанесёт вред и самому пациенту.

Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. Рентген и ультрафиолет — это очень большая разница. Облучать поверхности, например, — это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция, — пояснил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Ранее специалисты в области биоинформатики из Тюбингенского университета (Германия) обнаружили в организме человека фермент, который играет ключевую роль в размножении коронавируса, передавал NEWS.ru. Благодаря компьютерному моделированию атаки патогена на клетки человеческого организма немецкие учёные пришли к выводу, что коронавирус заставляет их вырабатывать определённые ферменты, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения. Один из них — гуанилаткиназа 1 (GK1). SARS-CoV-2 прекратил размножаться, когда фермент убрали из организма.