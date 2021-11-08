Вирусолог отчитал россиян за беспокойство об аннулировании QR-кодов

Людям следует уделять больше внимания вопросам вакцинации, а не заботе о сроке действия QR-кода. Если и дальше продолжать игнорировать эту проблему, то пандемия коронавируса может затянуться на долгие годы. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист отчитал россиян, заметивших, что портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Всех заботит вопрос о сроках QR-кодов, а меня, как вирусолога, заботит то, что люди не прививаются. Нужно прививать как можно больше, ведь только так мы сможем повлиять на эпидемию. В последнее время вакцинация немного активизировалась, но всё равно, если она будет тянуться так же слабо, как сейчас, то эпидемия затянется на годы и мы будем жить с горой трупов, — заявил Альтштейн.

Он также подчеркнул, что сейчас следует прививаться от коронавируса раз в полгода, но в будущем сроки для повторной вакцинации действительно могут измениться до одного года.

Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Изначально это связали со вступлением в силу сертификата нового образца.

Позднее в Минздраве и Минцифры заверили, что срок QR-кодов остаётся прежним. Произошедшее в ведомстве объяснили техническими работами на портале.