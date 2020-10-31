Вирусолог выделил пять ключевых симптомов коронавируса

https://static.news.ru/photo/84f54dfa-1c07-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Чаще всего COVID-19 проявляется в виде пяти главных симптомов, отметил один из разработчиков вакцины «Спутник V», вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Именно по этим симптомам специалист предлагает россиянам оценивать своё состояние и вероятность заражения коронавирусом.

Среди главных признаков заражения он назвал кашель, высокую температуру, боль в горле, потерю вкуса и обоняния, а также общее плохое самочувствие, пишет Lenta.Ru.

Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам. Если вы заболеете, они найдут эти симптомы... Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать, — отмечает Альтштейн.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные учёные отметили новые необычные проявления коронавируса в организме человека. Так, к примеру, заболевание обычно развивается в течение недели или четырёх недель после заражения COVID-19 и может привести к опуханию или изменению цвета пальцев ног.

Накануне Альтштейн сделал прогноз о двух сценариях развития ситуации с пандемией после новогодних праздников.