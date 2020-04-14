Вирусолог: вакцину от коронавируса не нужно будет обновлять ежегодно

https://static.news.ru/photo/dbf0cd70-7e4e-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорость мутации COVID-19 достаточно низкая. Это позволяет считать, что для сдерживания его распространения достаточно будет всего одной вакцины, которая не требует постоянного обновления. Об этом сообщил вирусолог Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса Питер Тилен.

При этом эксперт в своём исследовании для Boston Consulting Group (BCG) отмечает, что сейчас в мире ещё пока мало данных о коронавирусе, но некоторые тренды выделить уже удалось. Так, рост числа случаев заболевания в Австралии и Эквадоре, скорее всего, говорит о том, что тёплая погода не может замедлить вспышку.

При этом о сезонности и коэффициенте смертности от COVID-19 пока судить сложно. Дело в том, что определение новых случаев зависит от возможностей каждой страны и количества тестов. Также сложно установить людей, течение болезни у которых проходит бессимптомно.

Данные о случаях повторной инфекции и время, на которое сохраняется иммунитет, пока тоже неизвестны, — сказано в исследовании, на которое ссылается ТАСС.

Вакцина для профилактики заболевания коронавирусом, как сказано в исследовании, будет готова через 12–18 месяцев.

К этому моменту в России зарегистрированы 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше, 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее академик Российской академии наук, иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков.