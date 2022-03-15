Вирусолог усомнился в том, что уже можно снимать маски

Решение отменить масочный режим может оказаться ошибкой, сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Невским Новостям». Он объяснил это тем, что пятая волна коронавируса ещё не закончилась.

Я считаю, что пятая волна не закончилась. И в целом пандемия не закончилась. И то, что с 15 марта 2022 года в некоторых городах России отменяется обязательный масочный режим, — это, с одной стороны, приятная новость для многих людей, но с другой стороны, не оказалось бы это поспешным шагом, — сказал Викулов.

Он добавил, что, вообще-то, не разделяет пандемию на волны: пандемия одна, и у неё или подъём, или снижение заболеваемости.

В свою очередь и вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал неправильным отмену масочного режима в Москве с 15 марта. Учёный подчеркнул, что в России до сих пор высокая суточная заболеваемость — около 50 тысяч новых случаев в день.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Следом ограничения сняли в Подмосковье. Власти Санкт-Петербурга в этот день заявили, что очередная волна коронавирусной инфекции в городе закончилась.

При этом за минувшие сутки в России количество госпитализаций из-за ковида выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим днём. В больницы попали 7273 человека с коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости составил 36 678 случаев.