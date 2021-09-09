Вирусолог усомнился в словах главы депздрава о четвёртой волне COVID

В Москве может и не быть подъёма заболеваемости коронавирусом. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал вирусолог Виктор Ларичев. Он сомневается, что вероятность четвёртой волны COVID-19 так велика, как ранее сказал глава депздрава столицы Алексей Хрипун.

Если рост заболеваний и будет, то меньше. Потому что намного больше людей уже переболело и вакцинировалось. Поэтому, по идее, он должен быть меньше. Будет ли он вообще, я не могу сказать, — сказал врач.

Ларичев также напомнил, что многие прогнозы насчёт ухудшения ситуации с коронавирусом и новых волн, которые давались в течение этого года, не сбылись. Таким образом, вирусолог пришёл к выводу: вероятность подъёма заболеваемости COVID-19 в городе составляет 50%.

9 сентября Хрипун заявил, что вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока. Он отметил, что сейчас перепрофилирование коронавирусных госпиталей происходит очень быстро. Это связано с тем, что за три волны COVID-19 власти научились реагировать оперативно.

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 380 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7 млн россиян. Лидером по уровню заболеваемости в России остаётся Москва. В столице выявлен 1801 новый случай заражения. За сутки выздоровел 1461 человек и 52 скончались.