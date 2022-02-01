Вирусолог усомнился в эффективности долгосрочных прогнозов о пандемии COVID

Нет таких методов, которые позволяли бы делать долгосрочные прогнозы о сроках пандемии коронавируса, заявил вирусолог Алексей Аграновский. В беседе с «Радио 1» он сравнил такие прогнозы с прогнозами погоды.

Это как с погодой: краткосрочные прогнозы работают. Они, как правило, сбываются, если речь идёт о ближайшей перспективе. А вот предсказать погоду на год невозможно, нет таких методов. И у нас таких методов нет, мы не знаем, что будет. Но я читал некоторые прогнозы, возможно, людей более знающих, что ещё год-полтора, и всё это пойдёт на спад. У меня нет оснований как верить этому, так и не верить, — заявил Аграновский.

Он предположил, что спад заболеваемости наступит в конце февраля. При этом он затруднился ответить на вопрос о дальнейшем развитии пандемии коронавируса. По его мнению, любая эпидемия имеет срок годности, а значит — она неизбежно закончится.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова предположила, что относительно спокойная ситуация по коронавирусу в России наступит весной и летом, после спада текущей волны. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.