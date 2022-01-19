Вирусолог сравнил течение «омикрона» в России и Европе

В России «омикрон»-штамм коронавируса проявил себя точно так же, как в Европе и США, заявил вирусолог Пётр Чумаков. Он подчеркнул: нельзя говорить, что население РФ, пусть даже многонациональное, отличается от других стран, пишет «360».

Чумаков не исключил вероятности того, что в будущем течение «омикрона» в России может измениться. По мнению вирусолога, одним из отличительных факторов развития этой инфекции в РФ может стать климат: из-за недостатка витамина D иммунная система будет хуже справляться с любыми вирусами, в частности с COVID. Он также обратил внимание на тенденцию штаммов коронавируса со временем видоизменяться.

Вирус всё дальше уходит от уханьского варианта, ускользает от иммунитета при вакцинации. Опасность в том, что люди, уже вакцинированные и переболевшие, будут вновь заражаться, это следует держать в голове, — резюмировал Чумаков.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова — это одышка в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.