Вирусолог спрогнозировал завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

https://static.news.ru/photo/412cd42c-76c4-11eb-9d89-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Озвученный специалистами Всемирной организации здравоохранения прогноз об окончании пандемии COVID-19 к началу 2022 года достаточно точен. Об этом заявил вирусолог и руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Я очень часто с ВОЗ расходился во мнениях, но вот тут я вынужден согласиться. Скорее всего, к началу следующего года будут эпизодические отмечаться инфекции, — сказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Волчков напомнил, что в ряде стран сохраняется жёсткий карантин из-за того, что многие люди там ещё не переболели коронавирусом и не были вакцинированы.

Что бы мы с ВОЗ сейчас не предрекали — вот такая ситуация. Она под большим вопросом. Что будет, если коронавирус пропадёт во всех остальных странах до нулевых отметок? Тогда эти страны спокойно откроют границы, как будто бы пандемии не бывало, начнут снова жить спокойной жизнью, — считает генетик.

Он убежден, что полностью победить COVID-19 всё же не получится.

Какие-то формы всё равно будут. Значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остаётся. Или они вакцинируются тотально, или переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией, — добавил Волчков.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади, и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто, писал NEWS.ru.