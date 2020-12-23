Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

https://static.news.ru/photo/97d7ba5c-44f7-11eb-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Человечеству удастся полностью победить пандемию коронавируса в 2022 году, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

К лету 2021 года в Северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто ещё не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Он добавил, что это позволит полностью вернуться «в нормальное русло», хотя, вероятно, пандемия коронавируса внесёт ряд изменений в образ жизни.

Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищённости и открытости границ между странами к этому времени появится, — уточнил он.

При этом специалист уверен, что значительные улучшения в ситуации с коронавирусом проявятся уже в 2021 году, а победить пандемию к 2022 году, по его мнению, помогут появляющиеся вакцины и лекарства, создание популяционного иммунитета и психологическое привыкание к пандемии.

Повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами, — отметил вирусолог.

Также он считает, что сам по себе вирус постепенно ослабевает, и со временем статистика по смертности от COVID-19 будет улучшаться.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно опросу ВЦИОМ, прививку от коронавируса готовы сделать 38% россиян. Каждый десятый опрошенный пока не определился со своими планами относительно вакцинации.