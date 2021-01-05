Вирусолог сообщил, что может остановить пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/83c28e7c-519d-11eb-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Эффективно бороться с коронавирусом сможет только лечебный препарат, однако пока таких лекарств не существует, сообщил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

На данный момент вакцина — это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их ещё либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно, но использовать его как средство профилактики будет нельзя, — рассказал URA.RU Чепурнов.

По его словам, непрофильные препараты от коронавируса, которыми лечат другие болезни, уже есть. Например, снотворное «Мелатонин» способно противодействовать заражению и тяжёлой форме болезни, а также повышать эффективность вакцинации. При этом специалист предупредил, что без назначения врача его использовать не стоит. По поводу двух разработанных препаратах от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, вирусолог сказал, что их эффективность ещё не доказана.

Один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал, что создать препарат от вируса крайне сложно, потому что нужно соблюсти два ключевых условия.

Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм, — заявил специалист.

Как писал NEWS.ru, разработанные в России вакцины способны обеспечить защиту организма от любого из ныне известных штаммов коронавирусной инфекции, считает заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Он заверил, что согласно исследованиям, антигенная структура вируса вне зависимости от штамма не меняется. Под антигеном подразумевается вещество, на которое реагирует организм человека, вырабатывая антитела. По мнению учёных, вирусологов, экспертов, российские вакцины против COVID-19 способны противостоять мутациям коронавируса, включая и новый штамм вируса, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется.

Таким образом, считает врач, выработанные при вакцинации антитела успешно защитят носителя от известных штаммов коронавируса. При этом Круглов добавил, что на сегодняшний день учёным со всего мира известно о 17 штаммах коронавирусной инфекции.