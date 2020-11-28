Вирусолог согласился со словами Мясникова о грядущей пандемии

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Опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии подтвердил вирусолог Александр Чепурнов.

Ранее Мясников заявил, что существует не иллюзорная вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью в 35–40%. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют по сути лишь две мутации. Чепурнов признал опасения коллеги не напрасными.

Ожидания такого (развития событий. — NEWS.ru) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав, — цитирует его РИА Новости.

Более того, Чепурнов считает, что большим потенциалом для такой эволюции обладает птичий грипп. И единственный фактор, который стоит на его пути, это то, что он не передаётся от человека к человеку. Но следующая мутация может «исправить» это. По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.

Ранее старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться.

Конингс напомнил, что коронавирусу подвержены кошки и в какой-то степени собаки и если вирус будет циркулировать среди людей, то животных придётся тоже прививать.

Как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников считает, что в ближайшем будущем возникнут новые пики эпидемии COVID.