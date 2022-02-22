Вирусолог согласился с прогнозом ВОЗ о конце пандемии коронавируса

Сейчас в России на фоне прошедшей «огромной» волны «омикрона» множество граждан уже обрели иммунитет к коронавирусу, так что не исключено, что пандемия закончится до конца 2022 года, заявил вирусолог Пётр Чумаков. Он напомнил, что практически все россияне либо бессимптомно перенесли коронавирус, либо переболели им в разной степени тяжести, пишет Pravda.Ru.

Наиболее вероятно, что сейчас эта пандемия уже закончится, особенно на фоне прошедшей огромной волны «омикрона», когда практически все, кто мог заразиться, заразились, либо бессимптомно перенесли эту инфекцию, либо переболели в той или иной степени тяжести. Поэтому, конечно, если исходить из того, что возникла такая мощная иммунная прослойка, то да, пандемия может прекратиться до конца этого года, — пояснил Чумаков.

Он также отметил, что у россиян сформировался мощный иммунитет не только к «омикрон»-штамму, но и к другим вариациям коронавируса. Чумаков считает, что со временем COVID может превратиться в сезонную простуду. При этом он не исключил вероятности того, что могут появиться мутации вируса, которым удастся преодолеть иммунную защиту человека.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что крупные вспышки заражения «омикрон»-штаммом коронавируса могут прекратиться уже к концу текущего года. По ее словам, за оставшиеся месяцы эта разновидность COVID-19 обойдёт весь земной шар. О полном исчезновении вируса речь не идёт, однако значительного роста заболеваемости можно будет не опасаться.