Вирусолог: смешение гриппа и COVID-19 грозит смертью

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров рассказал URA.RU, что смешение вирусных инфекций в организме человека, в частности сезонного гриппа и COVID-19, может стать причиной роста летальных случаев. Он призвал активнее вакцинироваться от обоих вирусов.

По опыту могу сказать, что микст-инфекция ни к чему хорошему не приводит, одно будет усиливать другое, резко утяжелит течение болезни и, соответственно, повысит летальность, — пояснил Никифоров.

Медик напомнил, что в России наряду с вакцинацией от коронавируса активно стартует ещё и противогриппозная кампания. Это необходимо, чтобы исключить эту нежелательную комбинацию вирусов.

Он также добавил, что в России нет официальных данных о последствиях перекрёстного заражения сезонным гриппом и коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 70% педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса. Тем не менее для учащихся в российских школах остаются обязательными «утренние фильтры», а также все необходимые противоэпидемические требования.