Вирусолог считает возможным прививаться разными вакцинами от COVID-19

https://static.news.ru/photo/50069712-5d65-11eb-b410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский уверен, что если человек по каким-то причинам сделал первую прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», но не может или не хочет делать вторую прививку тем же препаратом, второй укол может содержать другую вакцину от коронавируса.

Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу «Спутника V», то он может поставить другую вакцину, — приводит слова Аграновского URA.RU.

Например, считает эксперт, в качестве второго укола можно получить препарат «ЭпиВакКорона».

При этом он уточнил, что в случае если точный временной интервал между двумя прививками будет незначительно нарушен, ничего страшного не произойдёт.

Со своей стороны член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, полагает, что смешивать две вакцины от коронавируса до проведения специальных исследований по совместимости препаратов нельзя.

Надо провести специальные испытания по разным комбинациям вакцин на добровольцах. Насколько я знаю, такие испытания пока не проводятся, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам врача-терапевта и клинического фармаколога Андрея Кондрахина, известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму. По его мнению, главная модификация коронавируса, которой стоит опасаться, — это появление у патогена повышенной защиты и устойчивости к иммунному ответу организма носителя.