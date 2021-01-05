Вирусолог считает, что о хроническом COVID-19 говорить рано

https://static.news.ru/photo/6a597a34-51a4-11eb-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данных о переходе COVID-19 в хроническую форму недостаточно. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее нидерландские и бельгийские учёные пришли к выводу, что COVID-19 может трансформироваться в хроническое заболевание. Они заявили, что вирус может давать осложнения даже через несколько недель или месяцев после болезни. И пациенты будут нуждаться в постороннем уходе. Аграновский в интервью НСН заявил, что говорить об этом рано.

Недостаточно данных. В принципе, ничего нового и неожиданного в этом нет. Многие заболевания, например грипп, вызывают долговременные последствия, — цитирует его портал.

Аграновский добавил, что такие последствия — индивидуальная реакция организма, и «здесь ничего наперёд сказать нельзя». Пока же в отношении коронавируса это предмет изучения. Однако он отметил, что какие-то долговременные последствия будут не в 100% случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анча Баранова заявила, что некоторые люди переносят COVID-19 в тяжёлой форме из-за генетической особенности. По её словам, речь идёт о предрасположенности, при которой неважно, что у человека нет хронических заболеваний. Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом в популяции примерно 3–5%, независимо от наличия у них диабета или ожирения.