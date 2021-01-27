Вирусолог развеял мифы о влиянии курения на степень тяжести коронавируса

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Курение не защищает от коронавируса, но и не способствует более тяжёлому течению болезни. У курильщика с многолетним стажем гораздо больше вероятности умереть от сердечно-сосудистых и других связанных с этой зависимостью заболеваний, считает доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал данные о том, что во время пандемии россияне стали чаще курить. Оказалось, что объём продаж сигарет вырос в денежном выражении на 6%, а стиков для электронных устройств — на 34%. Специалисты связали увеличение объёма курения со стрессом, который люди испытывают из-за эпидемии, передаёт «Москва 24».

Люди больше сидят дома, они не в стрессе, им нечем заняться. От таких привычек, как курение, отвлекает некое побуждение к действию: поехать на работу, куда-то сходить, что-то сделать — вам просто некогда. А когда вы в четырёх стенах, то привычки возвращаются самые разные, включая эту, — объяснил Аграновский.

В то же время эксперт обратил внимание на большое количество мифов о связи курения и коронавирусной инфекции. В частности, он назвал чушью утверждения о том, что на курильщиков вирус не действует. Впрочем, и с теми, кто говорит, что курильщики в большей степени обречены, специалист не согласился.

Специалист подчеркнул, что курение вредит здоровью, подрывая иммунитет. Оно не способно облегчить течение заболевания. Более того, пациент с поражением лёгких вряд ли вообще сможет курить. Тем не менее строгий отказ от сигарет для никотинозависимого человека с многолетним «стажем» окажется стрессом. Поэтому Аграновский рекомендовал в случае болезни уменьшить частоту курения.

Имеет смысл сбавить дозы. Некоторые бросают после того, как переболевают воспалением лёгких. Выздоровел — и вдруг расхотелось. Всё идет от головы, — сказал вирусолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет. Люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить, отметил он. Человек, нашедший для себя такую замену, вдыхает вредных веществ ровно столько, сколько при курении 1,5 пачки сигарет. Поэтому лучше вообще отказаться от вредной привычки в любом её проявлении, посоветовал теледоктор.