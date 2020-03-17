https://static.news.ru/photo/09a0b6f2-6844-11ea-833b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Обработка антисептиком снижает количество вирусов, однако он не может гарантировать полную защиту, заявила заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова.

Чем меньше доза вирусов, тем меньше вероятность того, что человек заболеет, — отметила эксперт в разговоре с «Ридусом».

При этом она подчеркнула, что многое зависит от иммунной системы и от восприимчивости организма.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчикам, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.