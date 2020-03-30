https://static.news.ru/photo/94f193fc-7253-11ea-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формы протекания коронавируса могут зависеть от того, каким образом человек им заразился. По словам профессора МГУ Ольги Карповой, можно заразиться COVID-19, который «прошёл» через несколько людей и ослаб, и через разносчиков.

Особенностью SARS-CoV-2 является длительный инкубационный период — в среднем около пяти дней, но бывает и дольше, — передаёт RT слова Карповой.

Она также подчеркнула, что такие показатели не сравниваются с обычным гриппом, инкубационный период которого составляет два-три дня.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция нового типа в настоящее время стала вести себя менее агрессивно. Распространение COVID-19 может пойти на спад уже в апреле.