Формы протекания коронавируса могут зависеть от того, каким образом человек им заразился. По словам профессора МГУ Ольги Карповой, можно заразиться COVID-19, который «прошёл» через несколько людей и ослаб, и через разносчиков.
Особенностью SARS-CoV-2 является длительный инкубационный период — в среднем около пяти дней, но бывает и дольше, — передаёт RT слова Карповой.
Она также подчеркнула, что такие показатели не сравниваются с обычным гриппом, инкубационный период которого составляет два-три дня.
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция нового типа в настоящее время стала вести себя менее агрессивно. Распространение COVID-19 может пойти на спад уже в апреле.
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