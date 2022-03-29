Вирусолог рассказал, вернётся ли COVID в Россию после завершения пандемии
Вирусолог Волчков: в случае завершения пандемии COVID может вернуться в РФ в 2023 году
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:04, 29 марта 2022
Фото: pixabay.com
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В случае завершения пандемии коронавирус может вернуться в Россию в 2023 году, предположил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с «Москвой 24». Следующий штамм, по его словам, может развиться из «омикрона» и тогда будет менее летален.
В 2023 году, когда именно — будет зависеть от действий Китая, COVID-19 может вновь прийти на территорию Российской Федерации в виде сезонного штамма. Я не думаю, что это будут серьёзные инфекции, — сказал Волчков.
Он добавил, что решение возвращать масочный режим зависит от конкретных чиновников.
Тем временем правительство РФ начало подготовку к новой волне распространения коронавируса в России. Об этом свидетельствует решение премьер-министра Михаила Мишустина выделить ещё четыре миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи. Вирусологи связывают приход новой волны с европейским подвидом «омикрон»-штамма.
В свою очередь Китай запер 26-миллионный Шанхай в рамках грандиозного социально-медицинского эксперимента, чтобы найти способ предотвратить вспышки COVID-19. C 28 марта мегаполис в локдауне на девять дней после того, как кривая заболеваемости атипичной пневмонией резко пошла вверх в минувшую субботу.