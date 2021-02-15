Вирусолог рассказал об угрозах новой пандемии

https://static.news.ru/photo/305705de-6f92-11eb-9bc4-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Возможная угроза из-за мутации птичьего гриппа для человечества существует. Но когда возникнут новые штаммы, предсказать невозможно, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Такая опасность (мутации птичьего гриппа. — NEWS.ru) всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок и что он приближается и сейчас начнётся, этого нет, — цитирует его телеканал «Звезда».

По словам Альтштейна, сейчас развёрнуты целые лаборатории, под пристальным вниманием которых находятся возможные мутации гриппа животных, поэтому любые изменения будут обнаружены на ранних стадиях. Вместе с тем, по словам Альтштейна, уже сейчас имеются разработки вакцин против птичьего гриппа.

Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, это не так просто, — заключил он.

Ранее телеведущий Александр Мясников заявил, что существует не иллюзорная вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью в 35–40%. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют по сути лишь две мутации.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Александр Чепурнов считает, что большим потенциалом для такой эволюции обладает птичий грипп. И единственный фактор, который стоит на его пути, это то, что он не передаётся от человека к человеку. Но следующая мутация может «исправить» это. По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.