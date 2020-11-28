Вирусолог рассказал об особенностях повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3890712a-32e0-11eb-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От повторного заражения коронавирусом спустя некоторое время после первого витка болезни не застрахован никто. Тем не менее, при таком развитии событий есть некоторые особенности, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова Александр Лукашев.

По его словам, если у человека, ранее исцелившегося от коронавирусной инфекции, врачи снова выявляют её, то можно с большой долей уверенности говорить, что болезнь будет протекать в более лёгкой форме.

Впрочем, и с диагностикой могут быть сложности, уточнил эксперт.

Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител. Потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее, — рассказал Лукашев в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, по словам вирусолога, примерно каждый третий житель планеты защищён от инфекции благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами». Именно это может объяснять тот факт, что люди по-разному переносят заболевание, пояснил он.

Лукашев также предположил, что вирус продолжит циркулировать ещё по меньшей мере пару лет. Однако, считает он, проблема будет постепенно терять актуальность. В то же время, специалист выразил уверенность, что ряд ограничений пока останется.

Ранее NEWS.ru писал, что почти каждая пятая российская компания готова вакцинировать сотрудников от коронавируса. При этом среди работодателей, планирующих вакцинацию своего персонала от COVID-19, более трети организовывали работникам прививки от гриппа.